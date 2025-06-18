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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Yatırımcılar dikkat...Piyasalar sarsıldı: Petrol fiyatları 5 ayın zirvesinde! Altın denge arayışında - İş-Yaşam Haberleri

        Piyasalar sarsıldı: Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında

        Petrol fiyatları Trump'ın İran'a karşı sert uyarısından sonra beş ayın zirvesine yaklaşırken bu belirsizlik ortamı altında denge arayışına yol açtı. Ons altın sınırlı düşüşle güne başlarken gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 300'ü geçti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2025 - 08:16 Güncelleme: 18.06.2025 - 08:16
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        Petrol fiyatları 5 ayın zirvesine çıkarken altın denge arayışında
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        İsrail'in İran'a saldırmasıyla gündeme gelen savaş risk piyasayı etkilemeye devam ediyor.

        Bu belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında denge arayışına yol açtı.

        Dün sabah altının onsu yüzde 0,29’a kadar artarak 3 bin 394 dolar seviyesini aşarken bugün yüzde 0.06 düşüşle 3 bin 379 TL'den işlem görüyor.

        Gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 313 TL , çeyrek altın yüzde 0,29 yükselişle 7 bin 51 TL Cumhuriyet altını ise yüzde 0,29 artışla 28 bin 121 TL'den alıcı buluyor.

        CİTİ ALTIN TAHMİNİNİ DÜŞÜRDÜ

        ABD merkezli yatırım bankası Citi dün paylaştığı notta yatırım talebinin düşmesi ve küresel büyüme görünümündeki iyileşmeyle altının ons fiyatının 2025 sonu veya 2026 başında 3 bin doların altına inebileceğini öngördü.

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        Banka 3 aylık tahminini 3 bin 500'den 3 bin 300 dolara, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara çekti.

        PETROL FİYATLARI 5 AYIN ZİRVESİNDE

        Petrol, İsrail’in geçen hafta İran’a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükselen fiyatlardan sonra, ABD’nin çatışmaya katılabileceğine dair spekülasyonların Orta Doğu’daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte yükseldi.

        Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü. Böylece, petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı. Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok.

        BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Borsa'nın güne nasıl başlayacağı ise saat 09.40'ta açılışta belli olacak.

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