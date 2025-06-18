İsrail'in İran'a saldırmasıyla gündeme gelen savaş risk piyasayı etkilemeye devam ediyor.

Bu belirsizlik ortamı güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında denge arayışına yol açtı.

Dün sabah altının onsu yüzde 0,29’a kadar artarak 3 bin 394 dolar seviyesini aşarken bugün yüzde 0.06 düşüşle 3 bin 379 TL'den işlem görüyor.

Gram altın yüzde 0,28 yükselişle 4 bin 313 TL , çeyrek altın yüzde 0,29 yükselişle 7 bin 51 TL Cumhuriyet altını ise yüzde 0,29 artışla 28 bin 121 TL'den alıcı buluyor.

ABD merkezli yatırım bankası Citi dün paylaştığı notta yatırım talebinin düşmesi ve küresel büyüme görünümündeki iyileşmeyle altının ons fiyatının 2025 sonu veya 2026 başında 3 bin doların altına inebileceğini öngördü.

Banka 3 aylık tahminini 3 bin 500'den 3 bin 300 dolara, 6-12 aylık tahminini 3 bin dolardan 2 bin 800 dolara çekti.

Petrol, İsrail’in geçen hafta İran’a yönelik saldırılarına başlamasından bu yana yaklaşık yüzde 10 oranında yükselen fiyatlardan sonra, ABD’nin çatışmaya katılabileceğine dair spekülasyonların Orta Doğu’daki arz kesintilerine ilişkin endişeleri artırmasıyla birlikte yükseldi.

Brent petrol varil başına 76 doların üzerinde işlem görürken, ABD ham petrolü 75 dolar civarında işlem gördü. Böylece, petrol fiyatları beş ayın zirvesine ulaştı. Petrol piyasası için en büyük endişe Hürmüz Boğazı’na odaklanmış durumda; ancak şu anda Tahran’ın bu dar su yolunda deniz taşımacılığını kesintiye uğratma niyetinde olduğuna dair bir işaret yok.

BORSA GÜNÜ DÜŞÜŞLE TAMAMLADI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, dün günü yüzde 0,11 değer kaybederek 9.339,59 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 10,43 puan azalırken, toplam işlem hacmi 82,8 milyar lira oldu. Borsa'nın güne nasıl başlayacağı ise saat 09.40'ta açılışta belli olacak.