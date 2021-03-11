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Yatırımcının gözü Dolar'da! 11 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Euro kuru

Gün sonu Dolar, Euro kuru araştırılıyor. 8 Mart haftasına sert yükselişle başlayan Dolar kuru 11 Mart sabahında 7.45'e kadar geriledi. ABD Hazinesi'nin tahviller ihalelerine gelen talep Dolar ve Euro kuru üzerinde etkili oldu. 11 Mart Dolar Euro kuru merak ediyor. 11 Mart 2021 Dolar, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu?

Yatırımcının gözü Dolar'da! 11 Mart Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu, kaç TL? Dolar, Euro kuru

Dolar'ın hızlı yükselişi yatırımcılar tarafından ilgiyle takip ediliyor. 8 Mart haftasına 7.55'in üzerinde başlayan dolar yükselmeye devam ediyor. 11 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 11 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

Dolar/TL, bu gelişmelerle 11 Mart sabahı 7.45 seviyesine dek gevşedi.

Dolar kuru hafta başında 7.75 üzerini test ettikten sonra ABD Hazinesi'nin yaptığı iki borçlanma ihalesiyle düşerek 7.50'ye kadar gevşedi ve kritik olan 50 günlük hareketli ortalamanın altına inildi.

Şubat ayında 7 yıllık hazine tahvillerine gelen düşük talep nedeniyle piyasalar sallanmış ve getiri eğrisi 1.60 üzerine çıkarak ABD'de beklenen enflasyon beklentisindeki artışla birlikte gelişen ülke kurları ve borsalarda düşüşe yol açmıştı.

EURO KAÇ TL OLDU?

ABD Hazinesi'nin toplamda 96 milyar dolar borçlandığı 3 ve 10 yıllık ihalelerine gelen güçlü talebin ardından 10 yıllıkların faizi 1.50'ye kadar düştü. Salı günü 92.5'i aşan dolar endeksi 91.8'e indi.

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