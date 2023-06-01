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Yatırımcı Rehberi programının bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir oldu. Borsanın seçim öncesi ve sonrası hareketlerine değinen Aydemir bu dönemde yatırımcının kaybının ne olduğunu ve bu kaybın nasıl telafi edileceğine dair açıklamalarda bulundu. Beklenen yeni ekonomi yönetiminden yatırımcıların ne istediğini dile getiren Aydemir, özellikle şirketlerde bağımsız yönetim kurulu üyeliği ve bağımsız yatırım danışmanlığına ilişkin görüşlerini açıkladı.

YATIRIMCININ BEKLENTİSİ NE?

Seçim sonrası oluşan olumlu havanın ne kadar süreceğine dair fikirlerini açıklayan Aydemir, ekonomi politikalarında bir değişim bekleyip beklemediğine dair açıklamalarda bulundu. Aydemir, ekonomiden sorumlu olacak yeni yöneticilerden yatırımcıların beklentilerine değinirken hangi alanlarda sorun olduğunu ve çözüm önerilerini sıraladı.

HANGİ SÖKTERLER NASIL ETKİLENİR?

Ekonomi politikalarında değişim olması halinde borsanın nasıl hareket edebileceğine dair görüşlerini aktaran Aydemir, politika değişikliği olursa hangi sektörlerin olumlu hangilerinin olumsuz etkileneceğine dair değerlendirmelerde bulundu. Aydemir "Borsa İstanbul yerli ve yabancı yatırımcıları çekecek yeni bir hikaye oluşturabilir mi?" sorusuna da yanıt verdi.