Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yavaş: 179 bin aileye doğalgaz desteği sağlandı | Son dakika haberleri

        Mansur Yavaş: 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL doğalgaz desteği sağlandı

        Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyenin doğalgaz desteğine ilişkin yaptığı açıklamada, "Türkiye'de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık. 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. Hane başına 600 TL destek verildi" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 17:42 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yavaş: 179 bin aileye doğalgaz desteği sağlandı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık. 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. Hane başına 600 TL destek verildi" dedi.

        ABB'den yapılan yazılı açıklamada, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren ABB'nin doğal gaz desteği ile sosyal yardım alan ailelerin ekonomik yükünü hafifletmeye devam ettiği bildirildi.

        ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın "Ankara'da hiçbir aile üşümeyecek" diyerek başlattığı doğal gaz desteğinin dördüncü yılında da sosyal yardım alan ailelerin kış aylarını sıcak bir ortamda geçirmesinin sağlandığı ifade edildi.

        10'uncu ödemesi gerçekleştirilen doğal gaz desteği kapsamında toplamda 179 bin 70 ailenin Başkent Kart'ına hane başına 600 TL yatırıldı. Böylece bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. ABB, 4 yıldır devam eden destek kapsamında toplamda 828 milyon 3 bin TL doğal gaz yardımında bulundu.

        Destek ödemesini sosyal medya hesaplarından duyuran Başkan Yavaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        "Ankara'da hiçbir çocuk üşümeyecek. Türkiye'de bir ilki başardık. 4 yıldır sürdürdüğümüz doğal gaz desteğimizin bu yıl da birinci ödemesini yaptık. 179 bin 70 aileye bu ay 107 milyon 442 bin TL destek sağlandı. Hane başına 600 TL destek verildi. Toplam destek miktarımız 828 milyon 3 bin TL'ye ulaştı. Biz, halkın kaynaklarını halka veren bir belediyeyiz. Ankara'da hiçbir aileyi çaresiz bırakmamakta kararlıyız. Dayanışma ruhuyla şehrimizi ısıtıyoruz, geleceği ise birlikte kuracağız."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Ankara Büyükşehir Belediyesi
        #Mansur Yavaş
        #doğalgaz desteği
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Asgari ücrette ikinci toplantının tarihi belli oldu
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        Suriye'de 21 yıldır tutukluydu: Düşmanım dahi öyle işkence görmesin
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İşte Nevzat Bahtiyar'ın yalanlarla dolu ilk ifadesi!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        Havada Türk vatandaşlarına AB standardı geldi
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        "Athletic'in çok fazla zayıf noktası yok!"
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        10 Aralık 2024: Bugün ne oldu?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        Suriye'nin yeni başbakanından ilk açıklama
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Sednaya Hapishanesi'deki vahşet ortaya çıktı
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Okan Buruk'un yeni jokeri: Sallai!
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        3 trilyon dolarlık altın buldu
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        GSM'de sözleşme süresi dolmadan zam
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar