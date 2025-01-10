Yavaş: Desteklerimizi artırarak vermeye devam edeceğiz

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Kent Konseyi'nde düzenlenen "Ankara Kültür Sanat 101 Çalıştayı"na katıldı. Yavaş, çalıştay sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik destekleri sorulan Yavaş, "Yakında paketi açıklayacağız. Aşağı yukarı bizim 60 bin civarında emekliye düzenli desteğimiz var. Bu arada toplamda da 200 bin civarında sosyal destek alan ailemiz var. Bu ay bizden metro parası dahil 2 milyar 100 milyon lira civarında para kesildi, kendilerine daha önce 500 dönüm üzerine gayrimenkul teklif etmemize rağmen. Oralardan bir sonuç alamadık; ama Sincan'dan bir camiyi satın almışlar alacaklarına karşılık. Biz alışkınız, yani bunlar bizi durduramaz. Bugün emeklilerimize mesaj çektik, sosyal destek alan herkese mesaj çektik; 'kusura bakmayın bu kesintiden dolayı ufak bir gecikme oldu' diye. Ama inşallah pazartesi günü hepsinin devam eden destekleri yatacak. Ayın 13'ünde Büyükşehir Belediye Meclisi toplanıyor. Orada krediye başvuruyoruz. Bu kesintilerden vatandaşın etkilenmemesi, hizmetlerimizin etkilenmemesi için. İnşallah o kredi, belediye meclisinden kabul edilir. Kredi bulunduktan sonra hem emekliye ilave destek hem de asgari ücretlilere yapabileceğimiz desteği sizlerle birlikte bir basın toplantısıyla duyuracağız" diye konuştu.

Kimsenin mağdur olmasına izin vermeyeceklerini aktaran Yavaş, "Biz de kamu yöneticisiyiz; 14 bin küsur liraya, 15 bin lira bile değil, bir emekli insanca yaşayamaz, başka bir geliri yoksa. Dolayısıyla onların açlıktan ölmesine, soğuktan donmasına izin vermeyeceğiz. Yine aynı duruma düşen, ondan biraz daha fazla para alan; ama tek asgari ücretli, evinde 3 çocuk olan aileleri de mağdur etmeyeceğiz. Kaynaklarımızı biz bu yönde kullanacağız. Yani bizim belediyecilik anlayışımız budur. Yapılabilecek bazı çalışmaların, altyapı çalışmalarının bir müddet geri kalmasında hiçbir mahsur yok bana göre. Önemli olan kentte yaşayan herkesin huzur içerisinde, insanca yaşamasıdır. Bunun için bütün desteklerimizi artırarak vermeye de devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.