İnci kefalinin bölgedeki biyoçeşitliliğin devamı için önemli olduğunu anlatan Akkuş, şunları kaydetti: "İnci kefalleri yumurtalardan çıktıktan sonra yaklaşık iki hafta akarsuda zaman geçiriyor. Yavru balıklar, hayata alıştıktan ve adapte olduktan sonra annelerinin yolunu izleyerek gerçek vatanları olan Van Gölü'ne doğru yolculuğa başlıyor. Şu an Van Gölü'nün çevresindeki bütün akarsularda hayata yeni başlamış milyarlarca inci kefali var. İnci kefalinin göçü adete bir görsel şölen oluyor. 15 Nisan'da burası gölden gelen üreme çağına gelmiş büyük balıklarla doluyken bugün ise hayata yeni başlayan milyarlarca inci kefalini görüyoruz. İnci kefali, bölgedeki biyoçeşitliliğin dinamiğini oluşturuyor. Martılar, kaplumbağalar, su yılanları gibi birçok hayvan burada yaşıyor. Burası bir cennet gibi."