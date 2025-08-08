Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Yavru kedilerden korkan kadının kaçışı kameraya yansıdı

        Minik kedilerden korkan kadının kaçışı kamerada

        Bursa'da apartmandan dışarı çıkan bir kadın, karşısında minik kedileri görünce ne yapacağını şaşırdı. Minik kedilerden korkan kadın, site içerisinde koşuşturduktan sonra kendini tekrar apartmana attı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.08.2025 - 15:16 Güncelleme: 08.08.2025 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Minik kedilerden korkan kadının kaçışı kamerada
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'da sabah işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içindeki yavru kedilerle karşılaştı.

        Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 kedi, Yasemin D.'ye doğru koşmaya başladı.

        Yasemin D. ile kediler arkasındaki uzun süreli kovalamaca, kadının apartmana girmesiyle son buldu.

        Zaferini kutlayan kediler ise 'ne olur ne olmaz' diye, apartman kapısından ayrılmadı.

        Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik kediler arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

        İzleyenleri gülümseten video, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yavru kedilerden korkan kadın
        #Bursa
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        TBMM'de süreç komisyonunun 2.toplantısı başladı
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Yargıtay'dan 'cezaların onanması' tebliğnamesi
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Tarifeler ve modada değişim Crocs hisselerini sarstı
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Şampiyon G.Saray, G.Antep'te sahne alıyor
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        Osimhen için 15 milyon Euro ödenecek
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        İsrail Gazze'yi işgal planını onayladı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        Netanyahu'nun aşamalı Gazze planı
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İsrail'in 'işgal' kararına dünyadan tepkiler
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        İddia: Trump, Netanyahu'ya telefonda bağırdı
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Fenerbahçe'nin Avrupa geliri ne kadar olacak?
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Kendi şahsi subjektif “En iyi 10” listem
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        Erciyes'in suyuyla beslenen 400 yıllık doğal havuz
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        Tek amacı bir hafta daha yaşamaktı
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 4 can kaybı var!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Wilfred Ndidi transferini açıkladı!
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        HT Spor'un usta yorumcuları takımların son durumunu masaya yatırdı
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        Traktörcüler sitesi küle döndü!
        GPT-5 geldi
        GPT-5 geldi