Bursa'da sabah işe gitmek için evden çıkan Yasemin D., sitenin içindeki yavru kedilerle karşılaştı.

Yanlarından geçmek isterken, ayağa kalkan yavru 2 kedi, Yasemin D.'ye doğru koşmaya başladı.

Yasemin D. ile kediler arkasındaki uzun süreli kovalamaca, kadının apartmana girmesiyle son buldu.

Zaferini kutlayan kediler ise 'ne olur ne olmaz' diye, apartman kapısından ayrılmadı.

Kedi korkusu olan Yasemin D. ile minik kediler arasında yaşananlar, saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

İzleyenleri gülümseten video, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi.