Yavuz Bingöl ve nişanlısından yeni fotoğraf
Yavuz Bingöl ve nişanlısı Nilşah Ağaoğlu'ndan yeni fotoğraf geldi. Ağaoğlu, fotoğraflarına 'kalp' emojisi koydu
Yaklaşık 3 yıldır birlikte olan Yavuz Bingöl ve peyzaj mimari Nilşah Ağaoğlu, aşk pozlarına bir yenisini daha ekledi.
Nilşah Ağaoğlu, fotoğraflarına mavi kalp emojisi koyarak 'Yaz' notunu düştü.
Yavuz Bingöl, beraberliği hakkında, "Her şey yolunda güzel gidiyor. İyi giden bir ilişkim var" ifadelerini kullanmıştı.
Daha önce de sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Nilşah Ağaoğlu tektaş yüzüğünü göstermişti.
2016'DA BOŞANDI
Öte yandan Yavuz Bingöl, kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan Öykü Gürman ile 2015 yılında nikâh masasına oturmuştu. İkili, 2016'da yollarını ayırmıştı.