Yavuz Bingöl ve nişanlısından yeni fotoğraf

Daha önce de sevgilisiyle fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Nilşah Ağaoğlu tektaş yüzüğünü göstermişti.

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2016'DA BOŞANDI

Öte yandan Yavuz Bingöl, kendisi gibi şarkıcı ve oyuncu olan Öykü Gürman ile 2015 yılında nikâh masasına oturmuştu. İkili, 2016'da yollarını ayırmıştı.