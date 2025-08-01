Yaya geçidi var, kaldırım yok

Bartın'da çevre yolunda, yaya geçidinin bittiği yerde kaldırım olmaması yayaların can güvenliğini tehdit ediyor.

İHA'nın haberine göre, çevre yolunun Şiremirçavuş Mahallesi'nden geçen kısmında bulunan bir yaya geçidinin bittiği yerde, kaldırım ya da yol bulunmuyor.

Yaya geçidi ile birlikte yapılan kaldırımın bir süre sonra çökmesi nedeniyle yol yayalar için tehlike oluşturuyor. Yaya geçidini kullananlar araçların geçtiği çevre yolunun kenarından yürümek zorunda kalıyor.

Mahalle sakinlerinden Muzaffer Çavuşuğlu, yakınlarda yerleşim yerleri ve okul olduğunu belirterek, "Burada öğrenciler var. Karşıdan karşıya geçmek zorundalar. Durağa gelmek istediklerinde ya da duraktan indiklerinde yolu uzatmak zorundalar. Ya da tehlikeli bir şekilde yaya geçidini kullanabiliyorlar. Fakat karşıda kaldırım yok. Yetkililerden çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.