Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazartesi akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 10 Ağustos Pazartesi Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi'
22.30 Yol Arkadaşım 'Türk Filmi' (Tekrar)
00.45 Türk Malı 'Dizi' (Tekrar)
02.30 Demet Akbağ İle Çok Aramızda (Tekrar)
04.30 Aşk Laftan Anlamaz (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Fatih Savaş İle Sohbet Gecesi
01.15 Sen Çal Kapımı 'Dizi' (Tekrar)
03.45 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
06.00 Her Yerde Sen 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Yarının Sınırında 'Yabancı Film'
22.15 Yarının Sınırında 'Yabancı Film' (Tekrar)
00.30 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah (Tekrar)
03.30 Aramızda Kalsın 'Dizi'
05.20 Kara Sevda 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Postacı ‘Türk Filmi’
21.45 Çatı Katı Aşk 'Dizi' (Tekrar)
00.45 Galip Derviş 'Dizi' (Tekrar)
01.45 Siyah Beyaz Aşk 'Dizi' (Tekrar)
04.15 Akasya Durağı 'Dizi' (Tekrar)
05.45 Yabancı Damat 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber Bülteni
20.00 Gençliğim Eyvah 'Dizi'
00.20 Buzkıran ‘Yabancı Film’
02.45 Kanatsız Kuşlar 'Dizi' (Tekrar)
05.30 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Yerli Dizi
23.00 Seksenler 'Dizi' (Tekrar)
02.15 52 Hafta 'Yerli Belgesel'
02.40 Zaman Matinesi
03.25 Hangimiz Sevmedik 'Dizi' (Tekrar)
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