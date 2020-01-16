Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında yerli yapım diziler televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 16 Ocak yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
23.30 Zemheri 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Hızlı ve Öfkeli 7 'Yabancı Film'
22.45 Hızlı ve Öfkeli 7 'Yabancı Film' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Recep İvedik 3 'Türk Filmi'
22.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi'
00.20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Mucize Doktor 'Dizi'
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 3'te 3 Tarih
22.45 Tutunamayanlar 'Dizi' (Tekrar)
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