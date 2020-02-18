Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 18 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Ramo 'Dizi'

00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Bizim İçin Şampiyon 'Türk Filmi'

22.45 Bizim İçin Şampiyon 'Türk Filmi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 John Wick 2 'Yabancı Film'

22.30 John Wick 2 'Yabancı Film' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Hekimoğlu 'Dizi'

00.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'

23.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'

22.15 3'te 3 Tarih