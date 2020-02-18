Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamları Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Hekimoğlu, Ramo ve Tutunamayanlar yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 18 Şubat 2020 Salı yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Ramo 'Dizi'
00.15 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Bizim İçin Şampiyon 'Türk Filmi'
22.45 Bizim İçin Şampiyon 'Türk Filmi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 John Wick 2 'Yabancı Film'
22.30 John Wick 2 'Yabancı Film' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Hekimoğlu 'Dizi'
00.15 Zalim İstanbul 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 'Dizi'
23.45 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Tutunamayanlar 'Dizi'
22.15 3'te 3 Tarih
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