Yayın akışı 19 Mart Perşembe

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 19 Mart yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 41 Gün

STAR TV YAYIN AKIŞI

16:45 Sevdim Seni Bir Kere

18:45 Star Ana Haber

20:00 Kolonya Cumhuriyeti

KANAL D YAYIN AKIŞI

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Afili Aşk (Final)

ATV YAYIN AKIŞI

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

FOX TV YAYIN AKIŞI

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada

19:00 FOX Ana Haber

20:00 Mucize Doktor

TRT 1 YAYIN AKIŞI

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm