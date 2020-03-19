Yayın akışı 19 Mart Perşembe

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamlarında birçok yerli ve yabancı yapım film televizyon ekranlarında seyirci ile buluşuyor. İşte Kanalların 19 Mart yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 41 Gün
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:45 Sevdim Seni Bir Kere
18:45 Star Ana Haber
20:00 Kolonya Cumhuriyeti
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Afili Aşk (Final)
ATV YAYIN AKIŞI
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Ya İstiklal Ya Ölüm
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