Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Mucize Doktor'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Sahte Kabadayı (yerli film)
21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber
20.30 Mucize Doktor (tekrar)
23.30 İlk Buluşma
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 İşler Güçler (tekrar)
23.45 Güzel Köylü (tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
18.45 Kanal D Haber
20.00 Dudullu Postası (yerli film)
22.30 Max Steel (yabancı film)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 atv Ana Haber
20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)
00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 TRT 1 Ana Haber
20.00 Şampiyonlar (yabancı film)
22.35 Farklı (yabancı belgesel)
TV8 YAYIN AKIŞI
16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)
19.15 Oynat Bakalım
20.00 Recep İvedik 5 (yerli film)
23.15 Eser Yenenler Show
YORUMLAR