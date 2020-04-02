Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları Bir Zamanlar Çukurova ve Mucize Doktor ekranlara geliyor. Ancak koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verilen Mucize Doktor'un yeni bölümü bu hafta yayınlanmayacak. Peki bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 2 Nisan 2020 Perşembe yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Sahte Kabadayı (yerli film)

21.45 Güldür Güldür Show (tekrar)

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fatih Portakal ile Fox Ana Haber

20.30 Mucize Doktor (tekrar)

23.30 İlk Buluşma

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 İşler Güçler (tekrar)

23.45 Güzel Köylü (tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

18.45 Kanal D Haber

20.00 Dudullu Postası (yerli film)

22.30 Max Steel (yabancı film)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 atv Ana Haber

20.00 Bir Zamanlar Çukurova (yeni bölüm)

00.20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 TRT 1 Ana Haber

20.00 Şampiyonlar (yabancı film)

22.35 Farklı (yabancı belgesel)

TV8 YAYIN AKIŞI

16.00 Seda Sayan ile Yemekteyiz (yeni bölüm)

19.15 Oynat Bakalım

20.00 Recep İvedik 5 (yerli film)

23.15 Eser Yenenler Show