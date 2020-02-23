Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Şubat 2020 Pazar yayın akışı şöyle;

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Çöpçüler Kralı 'Yerli sinema'

21.45 Yok Artık 2 'Yerli sinema'

23.30 Ramo Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni bölüm)

00.15 Çember: Hayalet Gemi

02.30 Deccal 2

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)

23.15 Taksi 5

01.15 Kuzey Güney

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'

22.20 Buzkıran | Yabancı Sinema

00.45 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.00 Ana Haber

20.00 Şampiyon

23.50 Tutunamayanlar