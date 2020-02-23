Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Pazar akşamları Güvercin, Savaşçı ve Tozkoparan yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 23 Şubat 2020 Pazar yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Çöpçüler Kralı 'Yerli sinema'
21.45 Yok Artık 2 'Yerli sinema'
23.30 Ramo Tekrar
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Yasak Elma 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güvercin 'Dizi' (Yeni bölüm)
00.15 Çember: Hayalet Gemi
02.30 Deccal 2
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Tekrar)
23.15 Taksi 5
01.15 Kuzey Güney
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'
22.20 Buzkıran | Yabancı Sinema
00.45 Nadide Hayat 'Yerli Sinema'
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.00 Ana Haber
20.00 Şampiyon
23.50 Tutunamayanlar
YORUMLAR