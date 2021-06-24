Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Perşembe akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 24 Haziran Perşembe Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Züğürt Ağa
22:15 Hız Tutkusu
KANAL D YAYIN AKIŞI
16:00 Aşk-ı Memnu
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Kod Adı: ANGEL
22:30 Karınca Adam
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18:45 Star Haber
20:00 Kazara Aşk
23:30 Kazara Aşk
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Maraşlı
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber Bülteni
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
FOX TV YAYIN AKIŞI
16:00 Şef Akademi Doğada
19:00 Fox Ana Haber
20:00 Kız Babası
22:15 Aşk Mantık İntikam
TRT 1 YAYIN AKIŞI
16:35 Ekisporter
18:55 Doğrusu Ne?
19:00 Ana Haber
20:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panorama
20:00 Survivor 2021
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