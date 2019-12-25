Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 25 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Hababam Sınıfı Tatilde 'Türk Filmi'
22.15 Her Şey Mümkün 'Türk Filmi'
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Çocuk 'Dizi' (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
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