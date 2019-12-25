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Yayın akışı 25 Aralık 2019 Salı - Bu akşam Show TV, Kanal D, ATV, FOX TV, Star TV'de neler var?

TV yayın akışı, 25 Aralık 2019 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam yine kanallarda farklı diziler, filmler ve programlar var. İşte televizyon kanallarının 25 Aralık Çarşamba günü yayın akışı...

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 25 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde 'Türk Filmi'
22.15 Her Şey Mümkün 'Türk Filmi'

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)
23.15 Çocuk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Afili Aşk 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım
00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

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