Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Salı akşamlarının dizi rekabetleri öne çıkıyor. Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerinin rekabeti artıyor. Kanalların 25 Aralık Çarşamba yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Hababam Sınıfı Tatilde 'Türk Filmi'

22.15 Her Şey Mümkün 'Türk Filmi'

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Sefirin Kızı 'Dizi' (Tekrar)

23.15 Çocuk 'Dizi' (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Afili Aşk 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım

00.15 Kadın 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'