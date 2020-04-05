Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Avanak Abdi
FOX TV YAYIN AKIŞI
20:00 Biz Size Döneriz
22:15 Aşk Olsun
STAR TV YAYIN AKIŞI
20:00 Minyonlar
23:30 Güzel Köylü
KANAL D YAYIN AKIŞI
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dudullu Postası
ATV YAYIN AKIŞI
20:00 Orman Çocuğu
22:00 Ajan Salt
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20:00 Sultan
23:45 Sultan
TV8 YAYIN AKIŞI
16:45 Ekşi Elmalar
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler
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