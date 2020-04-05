Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTelevizyon
ABONE OL

Yayın akışı 5 Nisan 2020 Pazar! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?

TV yayın akışı 5 Nisan 2020 Pazar yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam sadece Survivor yarışması yeni bölümü ile ekranlarda olacak. İşte, Pazar Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX yayın akışı

yayın akışı

Yayın akışı, kanalalrda yayınlanan dizi, film ve programlar içina araştırılıyor. Pazar akşamı Survivor yarışması ekranlara gelecek. Gel Dese Aşk, Güvercin, Savaşçı, Şampiyon dizileri koronavirüs nedeniyle çekimlerine ara verdi. Peki, bu akşam hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Avanak Abdi

FOX TV YAYIN AKIŞI

20:00 Biz Size Döneriz
22:15 Aşk Olsun

STAR TV YAYIN AKIŞI

20:00 Minyonlar
23:30 Güzel Köylü

KANAL D YAYIN AKIŞI

20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dudullu Postası

ATV YAYIN AKIŞI

20:00 Orman Çocuğu
22:00 Ajan Salt

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20:00 Sultan
23:45 Sultan

TV8 YAYIN AKIŞI

16:45 Ekşi Elmalar
20:00 Survivor Ünlüler- Gönüllüler

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 4 Nisan Survivor son bölüm
TELEVİZYONDokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Reyting sonuçları 4 Nisan 2020! Cumartesi dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYON4 Nisan reyting sonuçları
Kuzey Yıldızı 28. yeni fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 27. son bölüm izle
TELEVİZYONKuzey Yıldızı yeni fragmanı yayınlandı mı?
La Casa De Papel yeni sezon başladı! La Casa De Papel 4. sezon nasıl izlenir?
TELEVİZYONLa Casa De Papel yeni sezon nasıl izlenir?
Yayın akışı 4 Nisan 2020 Cumartesi! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışında ne var?
TELEVİZYONTV Yayın akışı 4 Nisan Cumartesi
Reyting sonuçları 3 Nisan 2020! Cuma dizi reyting sonuçlarında birinci hangisi oldu? AÇIKLANDI
TELEVİZYONReyting sonuçları 3 Nisan 2020!
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın 27. bölüm tanıtımları yayınlandı: Yıldız entrika üçgeninden kurtulamıyor!
TELEVİZYONYıldız entrika üçgeninden kurtulamıyor!
Arka Sokaklar 549. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arka Sokaklar 548. son bölüm
TELEVİZYONArka Sokaklar 549. bölüm fragmanı geldi mi?
Zuhal Topal'la Sofrada kim kazandı? 3 Nisan Zuhal Topal'la Sofrada birinci kim oldu?
TELEVİZYONZuhal Topal'la Sofrada birincisi kim?
Kuaförüm Sensin'de ortalık karıştı!
TELEVİZYONKuaförüm Sensin'de ortalık karıştı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X