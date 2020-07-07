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Yayın akışı 7 Temmuz Salı! Bugün Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı

TV yayın akışı 7 Temmuz 2020 Salı yani bugün için araştırılıyor. Bu akşam Güldür Güldür Show eğlence programı ve Survivor yeni bölümü ile ekrana gelecek. Diğer yandan filmler de bazı kanallarda yer alacak. İşte, 7 Temmuz Salı Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı...

Yayın akışı

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:

TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

7 TEMMUZ 2020 TV YAYIN AKIŞI

Show TV Yayın Akışı

18:45 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show Tekrar

23:45 Kurtuluş Günü Felaketi

01:30 İçerde

Star TV Yayın Akışı

18:30 Star Haber

20:00 Devlet Kuşu

21:45 Devlet Kuşu

23:45 Çember: Evimdeki yabancılar

TRT 1 Yayın Akışı

19:00 Ana Haber

20:00 Madagaskar

21:45 3'te 3 Tarih

23:50 Şampiyon

02:10 Elimi Bırakma

ATV Yayın Akışı

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kim Milyoner Olmak İster?

00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı

02:30 Kanatsız Kuşlar

TV8 Yayın Akışı

20:00 Survivor 2020

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Doya Doya Moda

Kanal D Yayın Akışı

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek

22:30 Süper Magazin

00:30 Kendin Ol

02:15 Adı Efsane

FOX TV Yayın Akışı

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber

20:00 Yaparsın Aşkım

00:00 Bay Yanlış

02:30 Her Yerde Sen

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