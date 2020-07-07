Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Temmuz Show TV, Kanal D, FOX, Star TV, ATV yayın akışı şöyle:
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7 TEMMUZ 2020 TV YAYIN AKIŞI
Show TV Yayın Akışı
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show Tekrar
23:45 Kurtuluş Günü Felaketi
01:30 İçerde
Star TV Yayın Akışı
18:30 Star Haber
20:00 Devlet Kuşu
21:45 Devlet Kuşu
23:45 Çember: Evimdeki yabancılar
TRT 1 Yayın Akışı
19:00 Ana Haber
20:00 Madagaskar
21:45 3'te 3 Tarih
23:50 Şampiyon
02:10 Elimi Bırakma
ATV Yayın Akışı
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak İster?
00:20 Büyük Hazine: Sırlar Kitabı
02:30 Kanatsız Kuşlar
TV8 Yayın Akışı
20:00 Survivor 2020
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Doya Doya Moda
Kanal D Yayın Akışı
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çarkıfelek
22:30 Süper Magazin
00:30 Kendin Ol
02:15 Adı Efsane
FOX TV Yayın Akışı
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber
20:00 Yaparsın Aşkım
00:00 Bay Yanlış
02:30 Her Yerde Sen
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