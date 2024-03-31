Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?
Tüm Türkiye, Yerel Seçimler kapsamında 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor. Doğudaki 32 ilde 07:00'de diğer illerde ise saat 08:00'de başlayan oy verme süreci devam ediyor. Bu bağlamda seçmenlerin gözleri "Yayın yasağı ne zaman kalkıyor, oy sayımı kaçta başlayacak?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için doğudaki 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken; diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. 61 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı Yerel Seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu. Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler "Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?" sorularına çevrildi. İşte, ayrıntılar...
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.
Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?
Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.
Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından 2024 Yerel Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ
ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?
Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.
31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN
Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.
Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024
Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024
Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024
Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024
Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024
Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024
İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024
İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024
Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024
Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024
Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024
Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024
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