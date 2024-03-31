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        Haberler Gündem Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?

        Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?

        Tüm Türkiye, Yerel Seçimler kapsamında 31 Mart 2024 Pazar günü vatandaşlık görevlerini yerine getiriyor. Doğudaki 32 ilde 07:00'de diğer illerde ise saat 08:00'de başlayan oy verme süreci devam ediyor. Bu bağlamda seçmenlerin gözleri "Yayın yasağı ne zaman kalkıyor, oy sayımı kaçta başlayacak?" sorularına çevrildi. İşte, konuya ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 14:06 Güncelleme: 31.03.2024 - 14:06
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        31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri için doğudaki 32 ilde seçmenler, saat 07.00'den itibaren sandık başına giderken; diğer illerde de oy verme saat 08.00 itibarıyla başladı. 61 milyondan fazla seçmenin oy kullanacağı Yerel Seçimlerde ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu. Seçim sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürerken gözler "Yayın yasağı ne zaman kalkacak? 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerde oy sayımı saat kaçta başlıyor?" sorularına çevrildi. İşte, ayrıntılar...

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        2

        OY SAYIMI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

        YSK'nın kararıyla 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde oy verme saatleri açıklandı. Doğudaki 32 ilde oy verme saatleri 07.00-16.00 olarak belirlenirken, diğer illerde ise saatler 08.00-17.00 olarak duyuruldu.

        Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak. Sandık seçmen listesindeki bütün seçmenler oylarını kullanmış olsalar bile oy vermenin bitim saatinden önce sandıklar kesinlikle açılamayacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        3

        YAYIN YASAĞI NE ZAMAN KALKIYOR?

        Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

        Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından 2024 Yerel Seçim sonuçlarını, Habertürk'ün seçim sonuçları sayfasından öğrenebilirsiniz.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARINI BURADAN TAKİP EDEBİLİRSİNİZ

        4

        ÖNCE HANGİ OYLAR SAYILACAK?

        Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık, diğer illerde, sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

        31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        5

        Aşağıdaki linklere tıklayarak il il seçim sonuçları takip sayfasına ulaşabilirsiniz.

        Adana Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ankara Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Antalya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Aydın Yerel Sonuçları 2024

        Balıkesir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Bursa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Denizli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Diyarbakır Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Erzurum Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Eskişehir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Gaziantep Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Hatay Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İstanbul Yerel Seçim Sonuçları 2024

        İzmir Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kahramanmaraş Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kayseri Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Kocaeli Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Konya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Malatya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Manisa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mardin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Mersin Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Muğla Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Ordu Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Sakarya Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Samsun Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Şanlıurfa Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Tekirdağ Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Trabzon Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Van Yerel Seçim Sonuçları 2024

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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