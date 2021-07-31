Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Yayla kirazı Manisalı üreticileri sevindirdi

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle çoğunlukla ihraç edilen "Ziraat 0900" türü kirazın fiyatı üreticisini memnun etti.. Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, "Fiyatlar 10 liradan başladı, şu anda 30 liradan alınıyor. Kirazların büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor" dedi

Yayla kirazı Manisalı üreticileri sevindirdi
AA

Manisa'nın Demirci ilçesinde üretilen, tadı, aroması ve uzun raf ömrü nedeniyle çoğunlukla ihraç edilen "Ziraat 0900" türü kirazın fiyatı üreticisini memnun etti.

Ege'de en son kiraz hasadının yapıldığı Demirci'de İrişler, Kargınışıklar, Minnetler ve Çamköy mahallelerindeki üreticiler, 1400 rakımlı yaylalarda yetiştirdikleri kirazın hasadına devam ediyor.

Ağustos sonuna kadar sürecek hasat döneminde çoğunlukla kadınlar, sabahın erken saatlerinde bahçelere giderek kiraz topluyor. Kalibresine göre ambalajlanan kirazlar, alıcılara teslim ediliyor.

Demirci Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, AA muhabirine, ilçede 28 bin dekar arazide yıllık ortalama 15 bin ton kiraz üretildiğini belirtti.

Mahallelerinin birçoğunun ana gelir kaynağının kiraz olduğunu aktaran Köse, şunları kaydetti:

"Üreticilerimiz bu yıl fiyattan oldukça memnun. Fiyatlar 10 liradan başladı, şu anda 30 liradan alınıyor. Yaylada yetişen kiraz kalibresi, lezzeti ve aroması ile talep görüyor. Kirazların büyük bölümü Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Demirci kirazının coğrafi işaret alması için Zafer Kalkınma Ajansına bununla ilgili bir proje hazırlandı."

İlçede 30 yıldır kiraz üreten Kemal Çelik ise "Geçen yıl 6 ton kirazı 10 liradan sattım. Bu yıl 8 ton rekolte bekliyorum. 30 liraya kadar değişen kalibrelerde kiraz sattım. Çok şükür, Allah bereket versin." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bisiklet ihracatı 6 aylık dönemde yüzde 88 arttı
İŞ-YAŞAM Bisiklet ihracatı yüzde 88 arttı
EPDK kararları Resmi Gazete'de
İŞ-YAŞAM EPDK kararları Resmi Gazete'de
Özelleştirme kapsamındaki bazı taşınmazların satışına onay
İŞ-YAŞAM ÖİB'den bazı taşınmazların satışına onay
Securitas, Tepe Güvenlik'i satın aldı
İŞ-YAŞAM Securitas, Tepe Güvenlik'i satın aldı
İş dünyasından orman yangınları ile mücadeleye destek - haberler
İŞ-YAŞAM İş dünyasından yeşil seferberlik!
Un ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı
İŞ-YAŞAM Un ihracatı yarım milyar dolara yaklaştı
FİSKOBİRLİK bu yıl daha fazla fındık alımı yapacak
İŞ-YAŞAM Geçen yıldan daha fazla fındık alacak
Alman ve İtalyan ekonomileri 2. çeyrekte hızlı büyüdü
İŞ-YAŞAM Almanya ve İtalya'da hızlı büyüme
MÜSİAD SAMEKS temmuzda 53,1 puana yükseldi
İŞ-YAŞAM Sameks, temmuzda yükseldi
Son dakika: Haziran ayı dış ticaret verileri açıklandı
İŞ-YAŞAM İthalat ve ihracatta artış