Yaz aylarının favori meyvesi çilek ile hazırlayabileceğiniz birbirinden lezzetli fit tatlılar!

3 MALZEMELİ FİT DONDURMA

Yazın vazgeçilmezi dondurma, çilek ile çok daha sağlıklı bir forma bürünebilir. Tek yapmanız gereken şey; dondurulmuş muz, çilek ve birkaç kaşık yoğurdu blender’dan geçirip kıvam alana kadar karıştırmak. Ekstra tatlılık için hurma ya da bal ekleyebilirsiniz. Katkı maddesi olmadan yapılan bu dondurma, çocuklar için de sağlıklı bir alternatif oluşturur.