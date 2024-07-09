2. MUJDEI

Görünüşte sade olan bu Romen sosu güveçler, yahniler, balıklar ve hatta patates kızartması gibi basit bir şeyle bile harika gider. Onu dünya çapında kullanılan tipik sarımsak soslarından önemli ölçüde farklı kılan şey, ana bileşenlerinin yağ ile karıştırılmış ezilmiş sarımsak dişleri olması nedeniyle kremsi ve hafif olmaktan ziyade daha güçlü, daha akıcı ve son derece baharatlı olmasıdır.