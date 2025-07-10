Seyahatsever Projesi 2025: Hangi KYK yurtlarında ücretsiz konaklama yapılabilir?
İlk kez 2022 yılında başlatılan ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Seyahatsever Projesi, bu yıl da yaz döneminde devam ediyor. 18-30 yaş arasındaki gençler, önceden rezervasyon yaptırmak koşuluyla Türkiye genelindeki GSB yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklama imkanından yararlanabilecek. Yaz tatilini farklı şehirleri keşfederek değerlendirmek isteyen gençler için büyük bir fırsat sunan bu projeye dair detaylar ve ücretsiz konaklama sunan yurtların listesi haberimizde...
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Seyahatsever Projesi, bu yaz da devam ediyor. 18-30 yaş arası öğrenciler, yaz dönemi boyunca Türkiye genelindeki Gençlik ve Spor Bakanlığı yurtlarında beş güne kadar ücretsiz konaklama imkanından faydalanabilecek. Proje Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde geçerli olacak. İşte, 2025 yaz dönemi boyunca açık olacak yurtların listesi...
ÜCRETSİZ KYK YURDU PROJESİ HANGİ TARİHLERDE GEÇERLİ?
Seyahatsever Projesi 7 Temmuz ile 24 Ağustos 2025 tarihleri arasında geçerli olacak.
KİMLER YAZ DÖNEMİNDE ÜCRETSİZ KYK YURDUNDA KALABİLİR?
Seyahatsever Projesi kapsamında 18-30 yaş arası tüm gençler için yaz dönemi boyunca bir erkek bir kız yurdu açık tutulacak.
PROJE HANGİ İLLERİ KAPSIYOR?
Proje kapsamında Adana, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Osmaniye haricindeki tüm illerde 1 kız ve 1 erkek yurdu, yaz döneminde gençlerin hizmetine tahsis edilecek.
SEYAHATSEVER PROJESİ KAPSAMINDA AÇIK OLAN GSB YURTLARININ LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
YAZ DÖNEMİ ÜCRETSİZ KYK YURDU İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Projeden faydalanmak isteyen 18-30 yaş arasındaki gençler, 444 0 472 (ALO GSB) numaralı çağrı merkezini en az bir gün öncesinden arayıp rezervasyon yaptırarak diledikleri ildeki GSB yurtlarında 5'er gün süreyle ücretsiz konaklayabilecek.
Proje ile ilgili detaylı bilgilere "seyahatsever.gsb.gov.tr" adresinden de ulaşılabilecek.