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        Haberler Magazin Yaz Şarkısı'nın Gülbeyaz'ından iddialı pozlar! Nilsu Berfin Aktaş göz kamaştırdı!

        Yaz Şarkısı'nın Gülbeyaz'ından iddialı pozlar! Nilsu Berfin Aktaş göz kamaştırdı!

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Yaz Şarkısı dizisinde Gülbeyaz karakterini canlandıran güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, başarılı kariyerinin yanında sosyal medya hesabında yayınladığı gönderilerle de dikkatleri üzerine çekiyor. Ünlü ismin son gönderilerine sevenlerinden binlerce beğeni ve yorum geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2023 - 16:14
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        FOXC TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Mustafa Mert Koç, Efekan Can, Oya Başar, Yeşim Ceren Bozoğlu, Zehra Yılmaz gibi isimlerin yer aldığı Yaz Şarkısı dizisinde Gülbeyaz karakterini canlandıran Nilsu Berfin Aktaş, sosyal medya hesabında yayınladığı son gönderileriyle magazin gündeminde adından söz ettirdi.

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        24 yaşındaki güzel oyuncu geçtiğimiz günlerde dünyada gündem olan Barbie akımına uymuş ve pembeler içerisindeki pozlarını sevenlerinin beğenisine sunmuştu. Nilsu Berfin Aktaş, son olarak setten çekildiği karelerini sosyal medya hesabında yayınladı.

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        Ünlü güzel Yaz Şarkısı adlı dizisinin çekiminin öncesinde çektiği selfielerini sevenlerinin beğenisine sundu. Güzel isme 124 binin üzerinde beğeni ve 845'in üzerinde yorum geldi.

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        Ünlü ismin tarzına adeta beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medyada "Gözlerinin güzelliği çok başka", "Çok güzelsin", "Dünyanın en güzel kızı", Her haliyle çok güzel" yorumları yapıldı.

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        İşte Nilsu Berfin Aktaş'ın son pozları...

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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