Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?
Okulların açılış tarihi, yaz tatilinde olan milyonlarca öğrencinin gündeminde. Okulların kapanmasının ardından karnelerini alan ve tatil beldelerine giden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi tarihte açılıyor?
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi, yaz tatilindeki öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların açılış tarihini öğrenmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvimi inceliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar!
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelgeye göre öğretmenler 2 Eylül Pazartesi günü mesleki çalışmalarına başlayacaklar.
Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eylül ayında başlayan birinci dönem 17 Ocak 2025'te sonra erecek.
ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Birinci dönemin ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. 4 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler 15 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.
Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazartesi'ye kadar devam edecek olan tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme başlayacak.