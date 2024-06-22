Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak? Okullar Eylül'ün kaçında açılıyor?

        Yaz tatili ne zaman bitiyor? 2024-2025 eğitim öğretim yılı ne zaman başlayacak?

        Okulların açılış tarihi, yaz tatilinde olan milyonlarca öğrencinin gündeminde. Okulların kapanmasının ardından karnelerini alan ve tatil beldelerine giden öğrenciler ve aileleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı takviminin açıklanmasıyla birlikte okulların ne zaman açılacağını araştırıyor. Peki, yaz tatili ne zaman bitiyor, okullar hangi tarihte açılıyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2024 - 17:10 Güncelleme: 22.06.2024 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2024-2025 eğitim öğretim yılının başlangıç tarihi, yaz tatilindeki öğrenciler ve veliler tarafından merakla bekleniyor. Okulların açılış tarihini öğrenmek ve hazırlıklarını tamamlamak isteyenler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) açıkladığı takvimi inceliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitecek? İşte detaylar!

        2

        OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in imzasıyla yayınlanan genelgeye göre öğretmenler 2 Eylül Pazartesi günü mesleki çalışmalarına başlayacaklar.

        3

        Öğrenciler için eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak. Eylül ayında başlayan birinci dönem 17 Ocak 2025'te sonra erecek.

        4

        ARA TATİL VE YARIYIL TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

        Birinci dönemin ara tatili 11 Kasım'da başlayacak. 4 gün sürecek tatilin ardından öğrenciler 15 Kasım'da yeniden ders başı yapacak.

        5

        Yarıyıl tatili 20 Ocak'ta başlayacak. 31 Ocak Pazartesi'ye kadar devam edecek olan tatilin ardından öğrenciler ikinci döneme başlayacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        Adada 'azmanbüs' eylemi
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        6 çocuk babasıydı! Balyozlu vahşet!
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        BtcTürk'e siber saldırı! İşlemler durdu
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        3 çocuk annesine 3 kurşun! Öldüren güven!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        Dortmund yine kırmızı beyaz!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        A Milli Takım, Portekiz karşısında!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Yurt dışından gelen enişteye kanlı tuzak!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Bronzlaşmanın altın kuralları!
        Ünlü oyuncu boşandı
        Ünlü oyuncu boşandı
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        7 kadın hastasına cinsel saldırıda bulundu! Yok böyle savunma!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Fenerbahçe'de sıcak gelişme!
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Kalp hastaları aşırı sıcakta sağlıklarını nasıl korumalı?
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        Galatasaray'da sağ bek operasyonu!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        ABD'li Savcı Kristin Kearney'den milyon dolarlık yanıt!
        Eşine poz verdi
        Eşine poz verdi
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İstanbul'da yakalandı! Boyu: 1.5 metre! Evde timsah besliyor!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        İspanya'da manşet Arda ve Ronaldo!
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Barcelona'da turistlere ev kiralanması yasaklanacak
        Cevap yok gönderme var
        Cevap yok gönderme var
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor
        Saldırılar nedeniyle aileler Refah'tan kaçıyor