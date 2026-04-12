        Haberler Bilgi Gündem Yaz tatili tarihi belli oldu! Okullar ne zaman kapanıyor? İşte 2026 MEB takvimi

        Yaz tatili tarihi belli oldu! 2026 Okullar ne zaman kapanıyor?

        Okullarda lise, ortaokul ve ilkokul öğrencileri ikinci ara tatilin ardından, 23 Mart Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı. 1 haftalık ara tatilin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin gündeminde bu kez yaz tatilinin başlangıç tarihi yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre 2025-2026 eğitim öğretim yılının ne zaman sona ereceği belli oldu. Bu kapsamda "Yaz tatili ne zaman başlayacak, okullar ne zaman kapanacak?" sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar...

        Giriş: 12.04.2026 - 13:35
        Okullarda ikinci dönem maratonu tüm hızıyla sürüyor. Lise, ortaokul ve ilkokullarda ikinci ara tatil 16-20 Mart tarihleri arasında tamamlandı. Ara tatilin ardından derslere devam eden öğrenciler, yaz tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ne zaman bitecek? İşte tüm detaylar...

        OKULLAR NE ZAMAN KAPANIYOR?

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre lise, ortaokul ve ilkokullarda 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı 26 Haziran 2026 Cuma günü sona erecek.

        MEB 2025-2026 Eğitim Öğretim yılı ortak sınav takvimine göre

        2. dönem 1. yazılı sınav tarihleri:

        6. Sınıf - Türkçe : 7 Nisan 2026

        6. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        8. Sınıf - Matematik : 8 Nisan 2026

        10. Sınıf – Matematik : 9 Nisan 2026

        10. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 10 Nisan 2026

        2. yazılı sınav tarihleri:

        7. Sınıf – Matematik : 2 Haziran 2026

        9. Sınıf - Türk Dili ve Edebiyatı : 3 Haziran 2026

