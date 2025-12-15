Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar 'Yazan-Çizen Latif Demirci' İstanbul Kitap Fuarı’nda

        'Yazan-Çizen Latif Demirci' İstanbul Kitap Fuarı’nda

        İş Sanat'ın, küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz'ın üstlendiği "Yazan-Çizen Latif Demirci" sergisi, 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda sanatseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 15:51 Güncelleme: 15.12.2025 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Yazan-Çizen Latif Demirci' İstanbul Kitap Fuarı'nda
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İş Sanat tarafından Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci için hazırlanan retrospektif “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisinden özel bir seçki, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın ardından 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı süresince sanatseverlerle buluşacak.

        Demirci’nin 1975’te Gırgır dergisinde başlayan üretim süreci boyunca çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmaları ve çizim defterleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucu ortaya çıkan sergide, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürlerin yanı sıra Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler görülebilir.

        Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz’ın üstlendiği “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisi, 2024 yılında İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki sanat galerilerinde ve 2025 yılında Antalya Kültür Sanat’ta toplam 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştı.

        Demirci’nin yarım asırlık sanat yolculuğunu ele alan sergiyi, 13-21 Aralık 2025 tarihleri arasındaki 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı boyunca TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nin 4 numaralı salonunda izleyebilirsiniz. Fuar, hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İş Sanat
        #İstanbul Kitap Fuarı
        #Latif Demirci
        #sergi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        "2026 Türkiye için zirveler yılı olacak"
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        'Eşime neden baktın' cinayeti... 4 ay önce evlenmiş! Dehşet anı kamerada!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        İnceleme başlatıldı! Okul müdürü öğrenciyi yere savurdu!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Domuz avcıyı öldürdü! Kanlı av!
        Gülşah Durbay için tören!
        Gülşah Durbay için tören!
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Guardian yazdı: Esad yeniden öğrenci oldu
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Çilingir Yunus: Mertens'i aratmadı!
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Eurofighterların tedarik süreci nasıl işleyecek?
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Elektrik ekipleri fark etti! Trafoda feci ölüm!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Tarihin en düşük seviyesi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Künefe dünyanın en iyi tatlısı seçildi!
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Vatandaşlık maaşı nedir?
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        Dikkat! Sigara ile birlikte kullanmayın!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        İki araç da hurdaya döndü... 26 yaşındaki çiftin yürek yakan sonu!
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Hayat değiştiren prim dağıttı
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Ferit daha 3 yaşındaydı... Fasulyeden ölüm!
        Kırmızı kart doğru mu?
        Kırmızı kart doğru mu?
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        Yol verme kavgasında kask ile saldırdı!
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        15-21 Aralık haftalık burç yorumları
        Tedesco kararını verdi!
        Tedesco kararını verdi!