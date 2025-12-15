'Yazan-Çizen Latif Demirci' İstanbul Kitap Fuarı’nda

İş Sanat tarafından Türkiye’nin önde gelen karikatüristlerinden Latif Demirci için hazırlanan retrospektif “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisinden özel bir seçki, İstanbul, Ankara ve Antalya’nın ardından 42. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı süresince sanatseverlerle buluşacak.

Demirci’nin 1975’te Gırgır dergisinde başlayan üretim süreci boyunca çizdiği bütün karikatürlerin orijinalleri, yayınlanmış halleri, kitaplaştırdığı albümleri, hiç görülmemiş suluboya çalışmaları ve çizim defterleri arasında yürütülen kapsamlı bir arşiv çalışmasının sonucu ortaya çıkan sergide, Canavar Koyun Orhan, Muhlis Bey, Arap Kadri, Yavlum Mithat ve Mirsat, Press Bey gibi unutulmaz kahramanların yer aldığı karikatürlerin yanı sıra Nokta ve Yeni Gündem gibi haftalık dergilere çizdiği karikatürler ile Hürriyet’te uzun yıllar devam eden günlük birinci sayfa karikatürlerinden örnekler görülebilir.

Küratörlüğünü sanatçının kızı Yasemin Demirci ile gazeteci İhsan Yılmaz’ın üstlendiği “Yazan-Çizen Latif Demirci” sergisi, 2024 yılında İş Sanat’ın İstanbul ve Ankara’daki sanat galerilerinde ve 2025 yılında Antalya Kültür Sanat’ta toplam 50 bine yakın ziyaretçiyi ağırlamıştı.