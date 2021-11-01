İHA

Belçikalı yazar Pieter Haspeslag, geçtiğimiz mayıs ayında akciğer hastalığı nedeniyle 68 yaşında hayatını kaybetmişti. Kitaplarını "Pieter Aspe" adıyla imzalayan Haspeslag'ın "Pieter Van In" adlı bir hayali müfettişin hikayelerini anlattığı "Van In" adlı kitap serisinin yayınlanan 5. ve son kitabında kullanılan mürekkep gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan kitabın ilk 25 bin adedi için kullanılan mürekkebin içine yazarın özel bir hatırası olarak yakılan cesedinin külleri karıştırıldı.

Haspeslag'ın eşi Tamara Hangeraf, Brugge kentinde belediye binasında düzenlenen kitabın tanıtım töreninde yaptığı açıklamada, "Haspeslag'ın birçok hikayesi burada geçti. Aynı zamanda burası evlendiğimiz yer. Bizim için burada her şey başladı ve burada bitiriyoruz" ifadelerini kullandı.

2'si çocuklar için olmak üzere 8 romanı bulunan Pieter Haspeslag, 2010 yılında Hercule Poirot Yaşam Boyu Başarı Ödülü'ne layık görülmüştü.