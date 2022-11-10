Güncellerken dikkat!

İşletim sistemi güncellemesi planlarken yapılacaklar listesinin üst sıralarında bir yedekleme oluşturmak yer alıyor. Yanlış gidebileceği düşünülen tüm olasılıklarla birlikte, öncelikle verilerin bulut ya da başka bir sürücüye yedeklenmesinin önemine dikkat çeken uzmanlar, yedekleme sonrasında da verileri kontrol etmek gerektiğinin altını çiziyor.

Akıllı cihazlar başta olmak üzere tüm teknolojik cihazlarda yazılım güncellemeleri yapmak çoğu kullanıcı için olağan bir durum olarak karşımıza çıkıyor ancak güncellemeler sırasında karşılaşılan bazı hatalar kullanıcılar için veri kaybı riski yaratıyor.

İşletim sistemi güncellenirken karşılaşılabilecek bir sürücü arızası, çeşitli felaket senaryolarına yol açıyor. Bu gibi durumlarda cihazlarda yer alan verilere hiçbir şekilde erişim sağlanmıyor ve verileri geri alabilmek adına kullanıcıların profesyonel veri kurtarma hizmetine ihtiyacı oluyor.

3- Yeterli depolama alanının bulunmaması

Sistem güncellemeleri sırasında sürücünün yeterli depolama alanına sahip olmaması, yalnızca kısmi bir kuruluma olanak tanıdığı için sistemin yeniden başlatılmasına neden olabiliyor. Bu esnada sistem herhangi bir dosyaya erişimi de engelliyor. Öyle ki kritik bir güncelleme işlemi öncesinde sürücü alanının kontrol edilmesi hayati önem taşıyor. Kurulum sırasında kullanılan geçici dosyaları barındırmak için sistem alanı gereksiniminin iki katına çıkarılması öneriliyor.

4- Kullanıcı kaynaklı hatalar

Bilinmeyen sebepler nedeniyle de işletim sistemi güncellemesi sırasında hatalar oluşabiliyor. Bu noktada veri kaybına sebep olan durum, genellikle kullanıcı faktöründen kaynaklanıyor. Güncelleme sırasında gözlemlenen problemlere karşı ekranda açılan bilgilendirici pencerelerin her zaman dikkate alınması gerekiyor. Aksi gibi bir durum kullanıcı tarafından yapılan yanlış bir tercihe neden oluyor ve sisteme büyük zararlar veriyor. Bu nedenle tüm talimatların kullanıcılar tarafından dikkatlice okunması öneriliyor.

5- EFS şifrelemesinin kaldırılması

Windows cihazlarda dosya şifreleme sistemi olan EFS, verilerin güvenliği için büyük önem taşıyor ancak EFS şifrelemesi ile şifrelenen veriler, güncelleme sonrasında kullanıcılara veri kayıpları yaşatabiliyor. Şifrelenmiş dosyaların geri planında kullanılan anahtar kimlik dosyası, güncellemeler ile eski işletim sistemi içerisinde kaldığı için verilere ulaşmayı engelliyor. Bu nedenle kullanıcıların güncelleme öncesinde EFS şifrelemeye sahip verilerinin olup olmadığını ya da bu özelliğin açık olup olmadığına dikkat etmesi gerekiyor.