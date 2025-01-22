Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…