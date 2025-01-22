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        Haberler Bilgi Yaşam YDS BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ || ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar, nereden ödenir?

        YDS başvuru ekranı ve ücreti: ÖSYM kılavuzu ile 2025 YDS/1 başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimine göre, yılın ilk Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) 9 Mart'ta yapılacak. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM tarafından duyurulmuştu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların heyecanla beklediği YDS başvuruları için süreç bugün başladı. Peki YDS/1 başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2025 YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2025 - 08:25 Güncelleme: 26.01.2025 - 07:57
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        Yılın ilk YDS sınavı için sayılı günler kaldı. YDS/1 başvuru tarihleri ÖSYM takvimi ile belli oldu. Buna göre, yabancı dil yeterliliğini ölçmek isteyen adayların katılım sağladığı Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuruları bugün başlayacak. Adaylar, başvuru işlemlerini ÖSYM AİS ekranı üzerinden gerçekleştirecek. Peki, 2025 YDS/1 başvurusu başladı mı, nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar? İşte, YDS başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 YDS/1 BAŞVURU TARİHLERİ: YDS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) takvimi ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2025-YDS/1) başvuru tarihleri belli oldu.

        Takvime göre 2025 YDS/1 başvuruları, 22 Ocak Çarşamba günü başlayacak ve 29 Ocak tarihinde sona erecek. Başvuruların saat 10.00 itibarıyla başlaması bekleniyor.

        Geç başvurular ise 7 Şubat 2025 tarihinde alınacak.

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        2025 YDS/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        2025 YDS başvuruları, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.

        2025 YDS/1 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YDS/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        YDS başvuru ücreti başvuru kılavuzu yayımlandıktan sonra belli olacak.

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        YDS/1 NE ZAMAN?

        YDS/1 sınavı, 9 Mart 2025 tarihinde düzenlenecek. Sınav, saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek.

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        YDS/1 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS/1 sonuçları 4 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak.

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