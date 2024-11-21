Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili sorgulamalar hız kazandı. Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adayların dil seviyesini belgelemek için ihtiyaç duyduğu sınav, 3 Kasım’da gerçekleştirildi. ÖSYM kılavuzu ile YDS sonuçları açıklanma tarihi belli oldu. Peki, 2024 YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı?