        Haberler Bilgi Gündem YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları açıklandı mı? 2026 ÖSYM YDS sonuç tarihi ile YDS cevap anahtarı sorgulama

        2026-YDS/1 sınav katılımcıları sonuç ve cevap anahtarı tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sona ermesiyle "YDS soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içinde erişime açılması beklenirken, sonuç tarihine ilişkin resmi takvim de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 05.04.2026 - 16:38 Güncelleme:
        1

        Yılın ilk YDS sınavı olan 2026-YDS/1 için heyecan sona erdi. Türkiye genelinde binlerce aday sınavdayken, gözler şimdiden sonuç tarihi ve cevap anahtarına çevrildi. ÖSYM takvimine göre sınavın tamamlanmasının hemen ardından "YDS/1 soru kitapçığı yayımlandı mı?" ve "cevap anahtarı ne zaman açıklanacak?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. İşte YDS cevap anahtarı ile sonuç tarihi...

        2

        2026 YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        2026-YDS/1, 5 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başladı.

        3

        YDS SAAT KAÇTA BİTTİ?

        YDS sınavında adaylara toplam 180 dakika (3 saat) süre tanındı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 13.15'te sona erdi. Adayların bu süre içerisinde toplamda 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi.

        4

        YDS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANDI

        5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-YDS /1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.

        5

        YDS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

        ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2026 YDS soru ve cevapları adaylar tarafından görüntülenebilir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.

        2026 YDS/1 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testi ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

        2026 YDS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YDS sınav sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

        7

        2026 YDS/2 NE ZAMAN ?

        İlk sınava giremeyenler veya plan ve programlarına göre sınavı erteleyenler için ikinci sınav olan YDS/2 oturumu, 22 Kasım 2026 Pazar günü yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Kocaeli'de fabrikada facia! 3 işçi hayatını kaybetti!
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        Trump'tan İran'a küfürlü paylaşım: Hürmüz'ü artık açın
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        ABD'nin İran'da 'mahsur kalan' iki uçağı imha edildi
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        Trump'ın görevden aldığı generalden sert mesaj
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        İran’da kritik kurtarma operasyonunda yaşananlar
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Kadıköy'de dev kapışma: İşte muhtemel 11'ler!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Anne-oğul, bir gün arayla kalp krizine yenildi!
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Suça sürüklenen çocukların mağdur ettiği ailelerle görüştü
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kurumlar vergisinde indirim gündemde
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Kanser tedavisinde kritik çalışma
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        Cezaevinden firar etti, 'talk show'a çıktı! Yakalandı!
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        'Faiz politikası' haberlerine yalanlama
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        "Başarabilirim" dedi, kanseri yendi
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        Lakabı olan 'Atom'u resmi ismine dönüştürdü
        "Bu sanat değil!"
        "Bu sanat değil!"
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Ankara–İstanbul YHT seferleri kısalacak
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Epstein dosyası sessizliğini bozdu
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Eski hakemler yorumladı: Kırmızı kart gerekir mi?
        Türkiye'ye etkileri
        Türkiye'ye etkileri