YDS sonuç tarihi ile 2026 YDS soruları ve cevapları açıklandı mı?
2026-YDS/1 sınav katılımcıları sonuç ve cevap anahtarı tarihine odaklandı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın sona ermesiyle "YDS soru ve cevapları açıklandı mı, ne zaman yayınlanacak?" sorusu gündemin ilk sıralarında yer alıyor. Sınavın tamamlanmasının ardından soru kitapçığı ve cevap anahtarının aynı gün içinde erişime açılması beklenirken, sonuç tarihine ilişkin resmi takvim de adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS soru ve cevapları açıklandı mı? İşte bilgiler...
2026 YDS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
2026-YDS/1, 5 Nisan Pazar günü saat 10.15’te başladı.
YDS SAAT KAÇTA BİTTİ?
YDS sınavında adaylara toplam 180 dakika (3 saat) süre tanındı. Saat 10.15'te başlayan sınav, 13.15'te sona erdi. Adayların bu süre içerisinde toplamda 80 çoktan seçmeli soru yöneltildi.
YDS CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYIMLANDI
5 Nisan 2026 tarihinde uygulanan 2026-YDS /1 Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının sınavın tamamlanmasının ardından açıklanması bekleniyor.
YDS SORU VE CEVAPLARI NASIL GÖRÜNTÜLENİR?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde 2026 YDS soru ve cevapları adaylar tarafından görüntülenebilir. ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle ulaşabilecek.
2026 YDS/1 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça testi ve cevap anahtarlarına aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz:
YDS/1 SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YDS sınav sonuçları 30 Nisan'da açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak, ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.