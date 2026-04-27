2026 YDS SONUÇLARI: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır?
Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), kariyer planlamasında kritik bir eşik olarak görülürken, binlerce aday sonuçları öğrenmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sınava katılan adaylar, resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.
YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026’da yapılan YDS/1 oturumunun sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.
YDS/1 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?
YDS sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek, sonuçlar yalnızca dijital ortam üzerinden erişime açılacaktır. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için izlemesi gereken adımlar ise şu şekildedir:
ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.
T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş sağlanır.
Açılan sayfadan sınav puanı ve sonuç bilgileri görüntülenir.