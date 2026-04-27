        Haberler Bilgi Gündem YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

        2026 YDS SONUÇLARI: YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır?

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), kariyer planlamasında kritik bir eşik olarak görülürken, binlerce aday sonuçları öğrenmek için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. Sınava katılan adaylar, resmi açıklamalara odaklanmış durumda. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.

        Giriş: 27 Nisan 2026 - 13:04 Güncelleme:
        1

        Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/1), kariyer hedefleri açısından önemli bir aşama olarak değerlendirilirken, binlerce aday sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Sınava katılanlar gözlerini resmi duyurulara çevirirken, sonuçların ne zaman ilan edileceği ve nasıl görüntüleneceği araştırılıyor. Peki YDS sonuçları ne zaman açıklanacak? YDS/1 sonuçları nereden nasıl sorgulanır? Ayrıntılar haberimizde.

        2

        YDS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        ÖSYM’nin 2026 sınav takvimine göre, 5 Nisan 2026’da yapılan YDS/1 oturumunun sonuçları 30 Nisan 2026 tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden öğrenebilecek.

        3

        YDS/1 SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

        YDS sonuç belgeleri adayların adreslerine posta yoluyla gönderilmeyecek, sonuçlar yalnızca dijital ortam üzerinden erişime açılacaktır. Adayların sonuçlarını görüntüleyebilmesi için izlemesi gereken adımlar ise şu şekildedir:

        ÖSYM’nin resmi sonuç ekranı olan https://sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

        T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile sisteme giriş sağlanır.

        Açılan sayfadan sınav puanı ve sonuç bilgileri görüntülenir.

        4

        SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
