Merakla beklenen 2024 YDS sonuçları erişime açıldı! Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar için düzenlenen sınav, 3 Kasım’da yapılmıştı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı...