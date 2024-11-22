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        Haberler Bilgi Yaşam YDS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2024 sonuc.osym.gov.tr | YDS sınav sonuçları açıklandı! ÖSYM YDS/2 sınav sonuçları nasıl öğrenilir?

        YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren!

        YDS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmişti. Dil seviyelerini belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS/2 sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Peki YDS sınav sonuçları 2024 nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 10:33 Güncelleme: 22.11.2024 - 10:38
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        Merakla beklenen 2024 YDS sonuçları erişime açıldı! Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar için düzenlenen sınav, 3 Kasım’da yapılmıştı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı...

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        SON DAKİKA: 2024 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        2024 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı.

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

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        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''

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        YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

        YDS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve elde ettikleri toplam puan yer alacak.

        YDS/2 SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

        ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.

        Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.

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