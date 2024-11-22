YDS sonuçları açıklandı! ÖSYM ile 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı tıkla öğren!
YDS sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2), 3 Kasım 2024 tarihinde düzenlenmişti. Dil seviyelerini belgelemek isteyen adayların katılım sağladığı YDS/2 sonuçları erişime açıldı. Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle öğrenebilecek. Peki YDS sınav sonuçları 2024 nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı…
Merakla beklenen 2024 YDS sonuçları erişime açıldı! Dil tazminatı almak isteyen kamu çalışanları ile üniversite hazırlık atlama, yüksek lisans, doktora ya da akademik kadrolara başvurmayı planlayan adaylar için düzenlenen sınav, 3 Kasım’da yapılmıştı. ÖSYM son dakika duyurusu ile Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/2) sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuç belgelerine sonuc.osym.gov.tr internet sitesi üzerinden erişebilecek. Peki YDS sınav sonuçları nasıl öğrenilir? İşte ÖSYM ile 2024 YDS/2 sonuçları sorgulama ekranı...
SON DAKİKA: 2024 YDS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
2024 YDS/2 sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''3 Kasım 2024 tarihinde uygulanan 2024 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı’nın (2024-YDS/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 22 Kasım 2024 tarihinde saat 10.30’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecektir.''
YDS SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.
YDS sınav sonuçları ekranında adayların doğru-yanlış cevap sayısı ve elde ettikleri toplam puan yer alacak.
YDS PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) resmi web sitesindeki bilgilere göre, YDS puanları sınav tarihinden itibaren 5 yıl süreyle geçerlidir.
Bu, sınav sonuç belgesi üzerinde belirtilen tarihten itibaren 5 yıl boyunca YDS puanı kullanılabilecek.