Yedi Bela Hüsnü oyuncuları kimler? Yedi Bela Hüsnü konusu nedir? Soruları izleyiciler tarafından merak konusu oldu. 1982 yılı yapımı, Kemal Sunal'ın başrolünde oynadığı ve Natuk Baytan'ın yönettiği komedi filminin senaryosu ise Ahmet Üstel'e ait.

YEDİ BELA HÜSNÜ OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal: Hüsnü

Oya Aydoğan: Hüsniye

Şevket Altuğ: Cemal

Ali Şen: Malik

Atilla Ergün: Necati

Nermin Denizci: Fatma

Belkıs Dilligil: Makbule

Yaşar Şener: Bakkal Fehmi

Hakkı Kıvanç: Kahveci Musa

Ajlan Altuğ: Manav Rasim

Süheyl Eğriboz: Rüstem

Ünal Gürel: Karamürselli Deli Hamdi

Erdoğan Seren: Reşat

Selahattin Fırat: Suat

Rıza Pekkutsal: Berber Latif

Muzaffer Cıvan: Yadigar

Celal Yonat: Malik'in adamı

Muhteşem Durukan: Malik'in adamı

Sönmez Yıkılmaz: Malik'in adamı

YEDİ BELA HÜSNÜ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Filmin baş karakteri Hüsnü, arkadaşı Cemal tarafından yakışıklı olduğu konusunda kandırılmaktadır. Cemal, Hüsnü'den para kopararak mahallenin kızı Hüsnüye'yi elde etmesi için Hüsnü'yü cesaretlendirmektedir. Hüsnü ise mahallede meydana gelen bir çatışmadaki cinayetlerin üstüne kalması sonucu Yedi Bela Hüsnü olarak ünlenir. Gerçek Yedi Bela ve mahallenin arazisinde gözü olan zengin Malik Hüsnü'yü ortadan kaldırmaya çalışır.