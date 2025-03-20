Yedi bölgede kariyer sezonu!

İdolünün Cristiano Ronaldo olduğunun altını çizen milli futbolcu “İşler 365 gün boyunca iyi gitmez. Ben de böyle zamanlarda profesyonel ekibimden destek alıyorum. Günümüzde futbolcuların kendi ekibini kurmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ben de bu anlamda işinin uzmanlarından destek alarak ilerliyorum. Galatasaray’daki son üç sezonumda işler her zaman yolunda gitmedi ama Okan hocamızın liderliğinde takım olarak her seferinde daha güçlü kalktık. Hocamızın güçlü karakteri ve bizleri bir arada kenetlemesi, zor günlerde ayağa kalkmamızı kolaylaştırıyor” ifadelerini kullandı.