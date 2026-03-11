Canlı
        Haberler Gündem Güvenlik Yeliz öğretmen toprağa verildi

        Yeliz öğretmen toprağa verildi

        Burdur'da evinde fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Özge Toyman, toprağa verildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 09:24 Güncelleme:
        Yeliz öğretmenin kahreden ölümü

        Burdur'da evinde fenalaşarak götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden öğretmen Yeliz Özge Toyman (47) toprağa verildi.

        TÜM MÜDAHELELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

        Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Yeliz Özge Toyman dün sabah evinde fenalaştı. Haber verilmesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Toyman burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Toyman için bugün Sultandere mezarlığında cenaze töreni düzenlendi. Törene Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Necmeddin Dinç, öğretmenler, öğrenciler ve yakınları katıldı.

        Toyman kılınan namazın ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Öğrencilerinin karanfil bıraktığı mezarına Toyman'ın yazdığı 'Düşten kaleme' kitabı da konuldu.

        #Burdur
        #Son dakika haberler
