Yeliz öğretmen toprağa verildi

Gerçek Fikri Ne? - 7 Mart 2026 (İran'ın Silahları Daha Mı Etkili?)

Ortadoğu'da savaş 2. haftada: dengeler değişiyor mu? Tahran'da petrol tesisi vuruldu. Savaşın seyri: ikinci haftada neler değişti? İran ABD'yi nasıl kör etti? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; İRAM Araştırmacısı Oral Toğa, Independent Türkçe Genel Yayın Yönetmeni Nevzat Çiçek, Akademisyen Dr. Eray Güçlüer ve Dış Politika Yazarı Nedret Ersanel yanıtladı.