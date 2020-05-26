Eşi Ali Uğur Akbaş ile kamera karşısına geçen Yeliz Yeşilmen, "Biraz tatsız olaylar yaşandı. Kendi aramızda çözmeye çalıştığımz sorunlarımız var. Zamana bırakıyoruz. Çözdüğümüzde açıklama yapacağız. Şu anda aynı evde kalıyoruz. Bizim iki çocuğumuz var. Aile içinde böyle tatsız olaylar oluyor. Bunun üçüncü şahıslarla alakası yok" dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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