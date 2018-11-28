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Yeşilmen “Çevre bakanlığının başlattığı ‘sıfır atık’ projesine ben de katıldım. 1 Ocak'dan itibaren yürürlüğe girecek olan ambalaj poşetler artık paralı olacak ve tüketimi daha zor olacak biz de bu konuda halkımızı bilinçlendirmek adına elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz” dedi.