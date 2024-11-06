Yelki'de "Güzbel Cafe" açılıyor

İzmir'in Güzelbahçe Belesiyesi "Yelki Güzbel Cafe"yi hizmete açıyor.

Belediye Başkanı Mustafa Günay, Yelki Mahallesi'ne yapılan kafeye ilişkin yaptığı açıklamada, 2020 yılında başlayan Güzbel kafeleri artıracakları sözünü verdiklerini hazırlatarak, "100 gün çalışma lansmanımızda da söylemiştim, Yelki Güzbel Cafe'ye başlayacağız diye, başladık ve bitirdik. Ne söz verdiysek yerine getirdik"

Yelki'ye çok yakışacak bir kafe yaptıklarını belirten Başkan Günay, "Kapalı ve açık olarak iki alan yaptık. Kış ve yaz aylarında rahatlıkla vatandaşlarımızın hizmet alabileceği mekan oluşturduk. Çocuklarıyla gelecek ailelerin keyfini çıkarabilecekleri, ayrıca güvenle oyun oynayabilecekleri bir alan yaptık. Yelki halkımızın Güzbel Cafe talebi vardı. Gelişen ve büyüyen Yelkimize çok yakıştı. Artık halkımız daha uyguna ve kaliteli bir hizmeti almış olacak. Şimdiden halkımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.