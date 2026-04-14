Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yemek sonrası yürüyüşün önemi: 10 dakika bile çok şey fark ettiriyor

        Yemekten sonra yapılan kısa süreli hareket, kan şekeri kontrolünden sindirime kadar birçok süreci etkiliyor. Uzmanlara göre 10–15 dakikalık hafif bir yürüyüş bile vücudun besinleri daha dengeli işlemesine yardımcı oluyor.

        Giriş: 14 Nisan 2026 - 10:00 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yemek sonrası oturmak yerine hareket etmek, vücudun işleyişini doğrudan etkiliyor. Araştırmalara göre sadece 10 dakikalık bir yürüyüş bile önemli fark yaratabiliyor.

         

        2

        Yemekten sonra vücutta kritik süreç başlıyor

        Yemek yemek yalnızca enerji almak anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre her öğün, vücutta hızlı ve hassas bir süreci tetikliyor. Yemekten kısa süre sonra sindirim sistemi devreye giriyor; karbonhidratlar, yağlar ve proteinler parçalanarak glikoz, yağ asitleri ve amino asitlere dönüşüyor ve kana karışıyor.

        Bu sırada özellikle kan şekeri yükseliyor ve vücut bu artışı dengelemek için yoğun bir çaba içine giriyor. Aynı zamanda beyin ile bağırsaklar arasında güçlü bir iletişim başlıyor. Bilim dünyasında "bağırsak-beyin ekseni" olarak adlandırılan bu sistem, sindirimden ruh haline kadar birçok süreci etkiliyor.

        Uzmanlara göre bu dönem, vücudun en hassas olduğu zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

        3

        Uzmanlar uyarıyor: Bu zaman dilimi boş geçmemeli

        Fiziksel aktivite ve yaşlanma üzerine çalışan egzersiz fizyoloğu Loretta DiPietro, yemekten sonraki sürecin hareket için önemli bir fırsat sunduğunu belirtiyor. DiPietro'ya göre bu dönemde yapılan hafif egzersizler, vücudun besinleri işleme şeklini doğrudan etkiliyor.

        Bu görüşü destekleyen endokrinolog Gerald Shulman ise hareketin özellikle kan şekeri üzerindeki etkisine dikkat çekiyor. Shulman'a göre egzersiz, vücudun glikozu kullanması için alternatif bir mekanizma oluşturarak yemek sonrası dengeyi destekliyor.

        4

        Kısa bir yürüyüş bile etkili

        Yemekten sonra yapılan hafif bir yürüyüş bile kasların devreye girmesini sağlıyor. Kaslar çalıştıkça kandaki glikoz hücrelere taşınıyor. Üstelik bu süreç yalnızca insüline bağlı değil.

        Shulman bu durumu, "Egzersiz, insülin sinyalindeki sorunları aşarak glikozun hücrelere girmesini sağlar." sözleriyle açıklıyor.

        Bu mekanizma özellikle: insülin direnci olan kişilerde yaş ilerledikçe akşam saatlerinde tüketilen büyük öğünlerde daha da kritik hale geliyor.

        Araştırmalar, yemek sonrası hareketin kan şekerindeki ani yükselişleri azalttığını ve pankreas üzerindeki yükü hafiflettiğini ortaya koyuyor. Uzun vadede bu durum, diyabet ve kalp hastalıkları riskinin azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.

        5

        Sadece sindirim değil, beyin de etkileniyor

        Bilim insanlarına göre yemek sonrası süreç yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda nörolojik bir süreç. Bu dönemde bağırsak ile beyin arasında yoğun bir sinyal alışverişi gerçekleşiyor.

        Özellikle "vagus siniri" bu iletişimde kilit rol oynuyor. Araştırmalar, bu sinirin tokluk hissinden duygusal duruma kadar birçok faktörü etkilediğini gösteriyor.

        Ayrıca bazı çalışmalar, bağırsak bakterilerinin de bu iletişim üzerinde etkili olabileceğini ve vücut ile beynin verdiği tepkileri şekillendirebileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanları bu alanı hâlâ araştırsa da, elde edilen bulgular hareketin bu süreci desteklediğine işaret ediyor.

        6

        Ne zaman hareket etmeli?

        Loretta DiPietro'ya göre yemekten yaklaşık 20–30 dakika sonra hareket etmek ideal kabul ediliyor. Ancak uzmanlar, hareketin zamanından çok yapılmasının önemli olduğunu vurguluyor.

        Araştırmalara göre:

        10–15 dakikalık hafif yürüyüş yeterli,

        Yemekten hemen sonra yapılan kısa yürüyüşler de etkili,

        Gün içinde uzun süre oturmayı kısa hareketlerle bölmek bile fayda sağlıyor.

        Üstelik yoğun egzersiz yapmak gerekmiyor. Hafif tempolu bir yürüyüş bile yeterli oluyor.

        7

        Süreklilik etkisini artırıyor

        Araştırmalar, bu faydaların yalnızca belirli bir gruba değil, herkese hitap ettiğini gösteriyor. Sağlıklı bireylerde bile yemek sonrası hareket, kasların enerjiyi daha verimli kullanmasına yardımcı oluyor.

        Gerald Shulman, günün herhangi bir saatinde yapılan hareketin insülin duyarlılığını artırabileceğini belirtiyor.

        Uzmanlara göre bu durum, insanın evrimsel geçmişiyle de bağlantılı. Geçmişte insanlar yemek sonrası doğal olarak hareket halindeydi ve bu durum enerjinin depolanmak yerine kullanılmasını sağlıyordu.

        8

        Küçük bir alışkanlık, büyük etki

        Uzmanlar, yemek sonrası kısa bir yürüyüşün tek başına mucize yaratmayacağını ancak genel sağlık üzerinde önemli bir katkı sağlayabileceğini vurguluyor.

        Yürüyüş yapmak mümkün değilse bile: ev içinde hareket etmek, kısa süreli ayakta kalmak, günlük işleri daha aktif yapmak gibi küçük adımlar da benzer faydalar sağlayabiliyor.

        Haber: National Geographic

        Fotoğraf: Shutterstock

