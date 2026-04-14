Yemek sonrası yürüyüşün önemi: 10 dakika bile çok şey fark ettiriyor

Yemekten sonra vücutta kritik süreç başlıyor

Yemek yemek yalnızca enerji almak anlamına gelmiyor. Uzmanlara göre her öğün, vücutta hızlı ve hassas bir süreci tetikliyor. Yemekten kısa süre sonra sindirim sistemi devreye giriyor; karbonhidratlar, yağlar ve proteinler parçalanarak glikoz, yağ asitleri ve amino asitlere dönüşüyor ve kana karışıyor.

Bu sırada özellikle kan şekeri yükseliyor ve vücut bu artışı dengelemek için yoğun bir çaba içine giriyor. Aynı zamanda beyin ile bağırsaklar arasında güçlü bir iletişim başlıyor. Bilim dünyasında "bağırsak-beyin ekseni" olarak adlandırılan bu sistem, sindirimden ruh haline kadar birçok süreci etkiliyor.

Uzmanlara göre bu dönem, vücudun en hassas olduğu zaman dilimlerinden biri olarak öne çıkıyor.