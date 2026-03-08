Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yemek yerken dudağını böcek ısırdı! | Son dakika haberleri

        Yemek yerken dudağını böcek ısırdı!

        İstanbul Taksim'de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi, yemeğinden çıkan böceğin dudağını ısırmasıyla yaralandı. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yemek yerken dudağını böcek ısırdı!
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Taksim’de kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giden bir kişi yemek yemeye başladı. Lokmayı ağzına götürdüğü sırada yemeğinden çıkan böcek adamın dudağından yaralanmasına neden oldu. Hastaneden sağlık raporu alan kişi işletmeden şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

        DHA'nın haberine göre olay, 4 Mart Çarşamba günü saat 19.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir kişi kız arkadaşıyla ocakbaşı restorana giderek yemeğe oturdu. Siparişler geldikten sonra yemek yemeye başlayan adam dudağında bir acı hissetti. Adam yemeği kontrol ettiğinde içerisinde böcek olduğunu gördü.

        BÖCEK DUDAĞINI ISIRDI

        Bunun üzerine böceğin fotoğrafını çeken adam, önce hastaneye giderek sağlık raporu aldı; ardından da emniyete giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından gözaltına alınan iş yeri sahibi hakkında 'Taksirle yaralama' suçundan adli işlem başlatıldı. İfadesi alınan iş yeri sahibi işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

        İŞ YERİ SAHİBİ HAKKINDA İŞLEM

        Diğer yandan iş yerindeki güvenlik kamera görüntüleri incelenerek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi. İş yeri hakkında ise hijyen denetimi yapılması için işlem başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İran'dan İsrail'e fırlatılan misilleme füzeleri Hayfa semalarında görüntülendi

        İran'ın ABD-İsrail saldırılarına karşı misillemelerinde fırlatılan füzeler, Hayfa semalarında görüntülendi. Bazı füzelerin İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiği kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        WSJ yazdı: Netanyahu Trump ile ilişkisini kullanarak saldırı başlattı
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Pezeşkiyan: Düşman sözlerimi yanlış anladı
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Trump'tan Starmer'a: Artık uçak gemilerinize ihtiyacımız yok
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Eşitlikten uzak 8 Mart
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın listesinde İran'dan sonra sırada Küba mı var?
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        Trump'ın "Netanyahu'ya af" talebine yanıt verdi
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde vahşet! Karısını katletti!
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladılar
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Silahıyla X-Ray cihazından geçip SGK avukatı öldürdü!
        Hukuki zafer kazandı
        Hukuki zafer kazandı
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        "İki kırmızı kartı atladı!"
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Kadınların üstlendiği çoklu roller ruh sağlığını zorluyor
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        Trafik cezasıyla çözülen yasak aşk cinayeti!
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İnsanlık tarihi yeniden yazılıyor
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        İspanyol paça pantolonun adı İspanya'da nedir?
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Aslan, Dolmabahçe'de kükredi!
        Nefes kesen operasyon
        Nefes kesen operasyon
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?
        Savaşın ABD'ye maliyeti ne kadar?