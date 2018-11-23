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Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim olacak? 23 Kasım Yemekteyiz'de büyük ödülü kim kazanacak?

Yemekteyiz'de haftanın birincisinin belirleneceği hafta finali için heyecan sürüyor. Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırlıyor. Yarışmacılar büyük ödül olan 10 bin TL için yarışıyorlar. Peki, Yemekteyiz haftanın birincisi kim olacak? Büyük ödülü kim kazanacak?

23.11.2018 - 17:33 | Güncelleme:

Yemekteyiz'de bugün yayınlanan haftanın finali bölümüyle büyük ödül olan 10 bin TL sahibini bulacak. Yarışmacıların kıyasıya rekabet içinde olduğu yarışmada, heyecan ve tartışma eksik olmuyor. Haftanın final gününde yarışmacılar puanlarını verdikten hemen sonra son olarak sunucu Onur Topçu'nun puanlamasıyla Yemekteyiz'de haftanın birincisi belli olacak.

YEMEKTEYİZ 19 - 23 KASIM YARIŞMACILARI

SİNAN KABAKTAŞ

1. gün yarışmacısı Sinan Kabaktaş. 30 yaşında, bir otelde kat görevlisi olarak çalışıyor. Bekar olan yarışmacı ailesiyle birlikte yaşıyor. Yıllarca animatör olarak çalışmış, yemek yapmaktan büyük keyif alıyor.

Gökçe Hanım: 3 Puan
Melek Hanım: 7 Puan
Emel Hanım: 3 Puan
Hüseyin Bey: 10 Puan
Sinan Bey yarışmacıların oylarının ardından toplamda 23 puan aldı.

EMEL TULSAR KILIÇ

2. gün yarışmacısı Emel Tulsar Kılıç. 31 yaşında, ev hanımı. Aslen Adanalı. 11 yıllık ve üç çocuk sahibi. Evlenmeden önce, kuaförlük ve makyozlük yapmış. Bir dönem de futbol oynamış

Hüseyin Bey: 10 Puan
Gökçe Hanım: 4 Puan
Melek Hanım: 5 Puan
Sinan Bey: 2 Puan
Emel Hanım yarışmacıların oylarının ardından toplamda 21 puan aldı.

GÖKÇE BIÇAKÇI

3. gün yarışmacısı Gökçe Bıçakçı. 44 yalında, aslen Elazığlı. 21 yıllık evli, iki çocuğu var. Kısa bir süre bankacalık yapan yarışmacı butik organizasyon işine geçmiş.

Melek Hanım: 6 Puan
Sinan Bey: 6 Puan
Emel Hanım: 5 Puan
Hüseyin Bey: 5 Puan
Gökçe Hanım yarışmacıların oylarının ardından toplamda 22 puan aldı

HÜSEYİN IŞIKLAR

4. gün yarışmacısı Hüseyin Işıklar. 36 yaşında, fitness antrenörü. Aslen Bilecikli. Fazla kilolarından dolayı radikal bir karar alarak spora yönelmiş.

Emel Hanım: 1 Puan
Melek Hanım: 9 Puan
Gökçe Hanım: 1 Puan
Sinan Bey: 1 Puan
Hüseyin Bey yarışmacıların oylarının ardından toplamda 12 puan aldı

MELEK TANER

5. final günü yarışmacısı Melek Taner.38 yaşında, ev hanımı. İstanbullu, 17 yıllık evli, iki çocuğu var. Bir dönem butik işletmeciliği yapan yarışmacı daha sonra işi bırakmış.

Emel Hanım: ?
Melek Hanım: ?
Gökçe Hanım: ?
Sinan Bey: ?
Melek Hanım yarışmacıların oylarının ardından alacağı puan belli olacak.

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