Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de kim kazandı? 20 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın birincisi...
TV8'in bu sezon da oldukça ilgi gören yarışması Yemekteyiz'de haftanın finali için beklenen gün geldi çattı. ünlü sunucu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışmasında Son olarak Pınar hanımın ev sahipliği yarışmada bugün Yeliz Hanımın evine konuk olunacak. İşte, 20 Ekim 2023 Cuma Yemekteyiz'de haftanın finaline dair bilgiler...
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın finali için artık nefesler tutulmuş durumda. Bugün son olarak Yeliz Hanıma konuk olacak yarışmacılardan biri, büyük ödülü almaya hak kazanacak ve haftanın birincisi olacak. İşte, şimdiden merakla beklenen 20 Ekim 2023 Zuhal Topal'la Yemekteyiz programına dair ayrıntılar...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ'DE KİM KAZANDI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de haftanın birincisi bugün yapılacak son ziyaret sonrası belli olacak ve belli olur olmaz haberimizde yer alacak...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ PUAN DURUMU (HENÜZ AÇIKLANMADI)
1. gün yarışmacısı : Sema Hanım
2. gün yarışmacısı : Neval Hanım
3. gün yarışmacısı : Fikret Bey
4. gün yarışmacısı : Yusuf Bey
5. gün yarışmacısı : Yeliz Hanım