Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?

Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda en yüksek puan alan isim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölümde birinci kim oldu?