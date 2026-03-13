Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve kazananı 13 Mart Cuma günü belli oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Mart 2026 tarihli haftasında beş yarışmacı para ödül için mutfakta hünerlerini gösteriyor. Cuma günü puanların verilmesinin ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi netlik kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?
Giriş: 13.03.2026 - 12:20
Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda en yüksek puan alan isim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölümde birinci kim oldu?
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI
Asranur Batar
Ebru Oruç
Murat Öztürk
Atilla Özyüksel
Serpil Yenigün
