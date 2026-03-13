Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?

        Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi ve kazananı 13 Mart Cuma günü belli oluyor. Hafta içi her gün ekranlara gelen sevilen yemek programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in 9-13 Mart 2026 tarihli haftasında beş yarışmacı para ödül için mutfakta hünerlerini gösteriyor. Cuma günü puanların verilmesinin ardından Zuhal Topal'la Yemekteyiz birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşincisi netlik kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 13 Mart 2026 Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, para ödülü kimin oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 12:20 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Tv8 ekranlarında hafta içi her gün seyirci karşısına çıkan Zuhal Topal’la Yemekteyiz'de bir final günü daha geldi çattı. Bu hafta rakiplerinden ve Zuhal Topal'dan toplamda en yüksek puan alan isim Zuhal Topal'la Yemekteyiz kazananı olacak. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz son bölümde birinci kim oldu?

        2

        YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

        Yemekteyiz birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

        3

        YEMEKTEYİZ HAFTANIN YARIŞMACILARI

        Asranur Batar

        Ebru Oruç

        Murat Öztürk

        Atilla Özyüksel

        Serpil Yenigün

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran'da miting alanında patlama
        İran'da miting alanında patlama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        Trump: Hamaney hayatta ama yaralı
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        ABD'ye ait yakıt ikmal uçağı düştü
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Trump'tan İran'a: Bugün onların başına ne gelecek izleyin
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Cem Uzan, Fransa'da 68 milyar dolarlık davayı kaybetti
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Parkta yürüyen adamı öldürmüştü... Husumetsiz cinayet!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        Okan Buruk'tan rotasyon kararı!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        İçişleri Bakanı Çiftçi'den "APP plaka", araçtaki ses ve görüntü sistemine ilişkin açıklama!
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Tarihçi yazar İlber Ortaylı entübe edildi
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        Hürmüz Boğazı’ndan Türk sahipli ilk gemi geçti
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Vasiyeti 'Midnight Express' oldu
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Fenerbahçe'de tek hedef galibiyet!
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Konut satışında artış
        Konut satışında artış
        "Boşanma gerçekleşti"
        "Boşanma gerçekleşti"
        Yılın kadını seçildi
        Yılın kadını seçildi