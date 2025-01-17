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        Haberler Bilgi Magazin Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak 2025 Cuma Zuhal Topal’la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi haftanın finalinde belli oldu. Haftanın son gününde Harun adlı yarışmacı yarıştı. Haftanın finalinde en yüksek puanı alan yarışmacı 150 bin TL'lik ödülünde sahibi oluyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 17 Ocak Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, 150 bin TL ödülü kim aldı?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 12:48 Güncelleme: 17.01.2025 - 20:17
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        Yemekteyiz birincisi belli oldu. Haftanın finali heyecanı yaşanırken izleyicilerin gözleri "Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, birinci kim oldu?" sorularına çevrildi. Yemekteyiz'in bu haftaki yarışmacıları arasından bir isim 150 bin TL'lik büyük ödülün sahibi oldu. İşte, 17 Ocak 2025 puan durumu ile Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi olan yarışmacı hakkında bilgiler...

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        YEMEKTEYİZ BİRİNCİSİ VE ELENEN İSMİ AÇIKLANDI MI?

        Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi 30 puanla Hayriye oldu. Hayriye hanım 150 bin TL ödül sahibi oldu.

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        YEMEKTEYİZ 13-17 OCAK YARIŞMACILARI

        Yemekteyiz 1. Gün Yarışmacısı: Suzan Koç

        Yemekteyiz 2. Gün Yarışmacısı: Atakan Yolcu

        Yemekteyiz 3. Gün Yarışmacısı: Hayriye Aygün

        Yemekteyiz 4. Gün Yarışmacısı: Sevda Yıldız Dural

        Yemekteyiz 5. Gün Yarışmacısı: Harun İşim

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