Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?

Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?