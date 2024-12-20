Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim birinci oldu?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de 20 Aralık Cuma akşamı bir final heyecanı daha yaşandı. Zuhal Topal'la Yemekteyiz kimin kazandığı, final akşamı netlik kazaıyor. Büyük ödülü 150 bin TL'ye yükselen Zuhal Topal'la Yemekteyiz'de cuma günü son yarışmacı yarışacak. Peki, 20 Aralık Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
Yemekteyiz'de kazanan yarışmacı haftanın puan durumuna göre belli oluyor. Hafta içi her gün yayınlanan yemek yarışması programında, beş yarışmacı tüm hünerlerini sergiliyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 20 Aralık Zuhal Topal'la Yemekteyiz kim kazandı, puan durumu nasıl?
YEMEKTEYİZ HAFTANIN FİNALİ İLE EKRANLARA GELDİ
Zuhal Topal'ın sunumuyla ekranlara gelen Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışma programı, 20 Aralık 2024 Cuma günü final bölümü ile izleyici karşısına çıkıyor.
Yemekteyiz 20 Aralık haftanın birincisi açıklanınca haberimize eklenecek.