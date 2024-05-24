Yemekteyiz kim kazandı sorusu bugün yanıt buluyor. Yarışmasında yarışmacıların birbirine verdiği puanlar ve Zuhal Topal'ın yarışmacılara verdiği puanlar sonucunda haftanın birincisi seçiliyor ve tam 75 Bin TL kazanıyor. Peki Yemekteyiz kim kazandı? 24 Mayıs Zuhal Topal’la Yemekteyiz birincisi kim oldu, puan durumu nasıl?