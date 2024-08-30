YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

Yemekteyiz kazanan isim henüz belli olmadı. Program saat 16.00 itibariyle başlıyor. Kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.