Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?
Haftanın beş günü TV ekranında izleyici ile buluşan Zuhal Topal'la Yemekteyiz haftanın finaliyle bugün izleyici karşısına çıkıyor. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak. Peki Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim oldu, 150 bin lira ödülü kim aldı?
Yemekteyiz kim kazandı? Zuhal Topal'la Yemekteyiz programı yeni sezona 26 Ağustos Pazartesi başladı. Yeni sezonda yeni yarışmacıların yer aldığı Yemekteyiz birincisi merak ediliyor. Puan durumuna göre 150 bin lira ödülü sadece bir yarışmacı alacak. İşte Yemekteyiz kazananı
YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?
Yemekteyiz kazanan isim henüz belli olmadı. Program saat 16.00 itibariyle başlıyor. Kazanan isim açıklanınca haberimizde yer alacaktır.
YEMEKTEYİZ BÜYÜK ÖDÜL NE KADAR?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in büyük ödülü bu sezon için 150 bin lira oldu. 5 yarışmacının puanlaması ve Zuhal Topal'ın son oylaması ile kazanan yarışmacı cuma günü büyük ödülü alacak.
YEMEKTEYİZ YARIŞMACILARI
İlk hafta yarışmacıları Leyla, İvan, Gönül, Ülkü ve Emre oldu.